Световни знаменитости и кралски особи луднаха по кокошките

Векът на високите технологии и забързаното ежедневие неочаквано роди една от най-изненадващите модни тенденции сред световния елит. Богатите и известните масово заменят бляскавите партита и скъпите екзотични хобита с нещо далеч по-земно – отглеждането на домашни кокошки в задния двор. Тази нова мания не е просто каприз, а истински стремеж към уединение, чиста храна и онази специална близост с природата и животните, която човечеството изгуби някъде преди петдесет или седемдесет години.

Кокошата империя на Дейвид Бекъм

Един от най-ярките и запалени посланици на този нов селски начин на живот е футболната легенда Дейвид Бекъм. Всичко започна като семейна закачка, когато съпругата му Виктория му подари няколко птици и петел за Коледа. Вместо да остави грижите на наетия персонал в огромното си провинциално имение в Котсуолдс, Дейвид буквално се влюби в новото си хоби. Спортистът редовно споделя в социалните мрежи видеоклипове, на които носи карирана фермерска шапка, храни питомците си с шепа семена и чисти техния кокошарник. Семейството му дори продължава да му подарява нови и редки породи за рождените дни. Бекъм нееднократно е споделял пред феновете си чистото детско вълнение, което изпитва всеки път, когато влезе в курника и намери първите снесени яйца за сутрешната закуска.

Холивудският елит влиза в курника

Бекъм далеч не е единствената знаменитост, открила терапевтичния ефект на домашните птици. Секссимволът на латино музиката Малума също се похвали в своите профили с грижите за личния си кокошарник в своето имение в Колумбия. Актрисата Дженифър Гарнър стана хит в интернет, след като започна да разхожда любимата си кокошка на каишка и да споделя забавни моменти от ежедневието с пернатите си любимци. Колежката ѝ Никол Ричи пък отиде още по-далеч, като построи за своите птици луксозен кокошарник, който е абсолютно умалено копие на нейната собствена къща в Лос Анджелис. Списъкът на холивудските фермери се допълва от имена като Джулия Робъртс, Дженифър Анистън, Рийз Уидърспун и Крис Прат, които споделят, че звуците в двора им носят невероятно спокойствие и ги приземяват след тежките снимачни дни.

Кралски особи и синя кръв под стряхата

Страстта към пернатите любимци не подмина и най-висшите кръгове на аристокрацията. Крал Чарлз Трети е известен със своята дългогодишна отдаденост на екологичното земеделие и природата. В кралското имение Хайгроув той отглежда голямо ято спасени от птицеферми кокошки, като дори лично е приел символичната едномилионна кокошка, спасена от британска благотворителна организация. Неговият кокошарник е толкова впечатляващ, че в документалните филми за кралското семейство на шега го наричат "Клъкингам Палас" – забавна игра на думи с Бъкингамския дворец.

Отвъд океана, неговият син принц Хари и съпругата му Меган Маркъл също превърнаха кокошките в символ на новия си живот в Калифорния. По време на световноизвестното си интервю пред Опра Уинфри, те гордо показаха своя заден двор и кокошарника, носещ табелата „Хангарът за пилета на Арчи“, кръстен на техния син. Меган сподели, че за нея спасяването на тези птици от фабрики е олицетворение на стремежа им към прост, автентичен и нормален живот, далеч от дворцовия протокол. В миналото кралица Виктория също е била известна с така наречената „кокоша треска“, като е притежавала редки екзотични птици в личната си менажерия.

Защо светът копнее за миналото

Това масово явление показва дълбока психологическа нужда на съвременния човек. Животът в дигиталния свят, където всичко се случва през екраните, ни кара да изпитваме носталгия по времената на нашите баби и дядовци. Преди десетилетия отглеждането на животни е било ежедневие, свързано с оцеляването и прехраната. Днес хората с огромни финансови възможности доброволно избират да си изцапат ръцете, за да усетят земята, да научат децата си откъде идва храната им и да изпитат тихата радост от това да се грижиш за друго живо същество.

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