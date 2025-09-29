Студентка разбуни духовете с играта си в "Стани богат"

Лавина от коментари в социалните мрежу за участието на студентката по архитектура Ирен Пелева в „Стани богат”.

Феновете на предаването най-вече се възмутиха от това, че по тяхно мнение Ники Кънчев е подсказал на младата татуистка, която иначе няма нито една татуировка по собственото си тяло.

Доста обаче се подиграваха и на това, че тя вярва в интуицията си.

Оказа се, че мнението им е било напълно погрешно.

При подновяването на играта в понеделник, Ирен бързо стигна до 3000 лева на въпрос за нацисти. Макар и да беше останала без жокери, тя продължи да играе, при което ѝ се падна относително лесен въпрос.

Студентката веднага заяви, че знае верния отговор. Вместо да повярва на така ценената от нея интуиция, тя обаче взе да разсъждава и се разколеба.

Ирен призна, че всички са ѝ казали, ако изпита затруднение, да се откаже, след което постъпи точно така.

А не трябваше, защото интуицията ѝ се оказа напълно правилна. Така тя изтърва 5000 лева. За спечелените 3000 лева, тя призна, че ще си плати семестъра.

