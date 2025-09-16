Смут в "Диви и красиви" на крачки от финала. Сериозен спор и решаващ вот

В седмицата на големия финал на „Диви и красиви“ една двойка ще се огледа в очите на останалите чрез първия открит вот в романтичната надпревара. Споразумения и тактически ходове ще предшестват гласуването. Партньорите в някои от двойките няма да са на едно мнение кого да подкрепят. Ще доведе ли това до разклащане на отношения и разместване на пластовете броени дни преди финалната развръзка?

Сериозен спор между Джулия и Николай ще помрачи щастието им след трудната победа в последното изпитание за двойки и прекараната нощ насаме. Студентката ще понесе тежки обвинения от своя партньор, а напрежението между тях ще е толкова голямо, че двамата ще изберат да подарят част от наградата си. Какво ще ги накара да се усъмнят, че са един за друг и могат да продължат живота си?

Междувременно Ванеса и Стефан ще преживеят незабравими мигове в морското приключение, което получиха като подарък от най-близките им хора в Палата на любовта – Джулия и Николай. Двамата ще имат време да обсъдят бъдещето си заедно и това как виждат живота си след риалити формата.

Защо Елвира и Радослав ще се превърнат в обект на нападки от страна на Ренета и как Ивелина ще защити връзката си с Николай Масурски?

