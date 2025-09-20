Щастието се усмихва на 4 зодии след дълги изпитания

По-спокоен и балансиран период започва за четири зодиакални знака.

С навлизането на Меркурий във Везни вниманието се измества към справедливост, гъвкавост и взаимно уважение. Всяка стъпка през това време се прави осъзнато, без бързане, като се набляга на ценността на доверието и равенството в отношенията, пише YourTango.

Тези четири знака ще се научат как да се утвърждават в трудни ситуации и ще осъзнаят, че

истинската сила идва от сътрудничеството.

Периодът за тях ще бъде напомняне от Вселената, че не крайностите водят напред, а балансът. Всичко се развива спокойно, но уверено, и това е, което дава стабилност на живота.

Телец

Ако напоследък чувствате, че нещата се объркват, транзитът на Меркурий във Везни ви връща към баланс. Вие ясно разбирате, че е време за промяна и сте готови да я прегърнете.

Вселената ви дава знак, че не всяко предизвикателство трябва да бъде борба. Балансът е постижим и точно натам отивате. Може невинаги да получавате това, което искате, но животът ви казва, че точно сега ви се дава това, от което се нуждаете.

Рак

Ще започнете да размишлявате по-задълбочено върху връзките си с любимите хора и искреността на комуникацията си. Ако чувствате, че нещата не вървят гладко, влиянието на Меркурий във Везни ще ви помогне да възстановите реда.

Промяната ще зависи от готовността ви да изслушвате другите и да правите компромиси. Интуицията ще ви насочи в правилната посока и си струва да й се доверите. Понякога, като направите крачка назад и позволите на другите да изразят мислите си, това може да отвори пътя към мир и разбирателство.

Дева

Енергията на този период ще ви донесе послание: време е да намалите вътрешната си критика и да намерите хармония със себе си. По-малко самокритика означава повече увереност и уважение към собствените чувства.

Транзитът на Меркурий във Везни ви напомня, че да бъдете справедливи към себе си е също толкова важно, колкото и да бъдете справедливи към другите. Този ден може да отбележи началото на дългосрочни положителни промени. И като се има предвид, че този период попада през сезона на Дева, имате шанс да положите солидна основа за нов, по-щастлив живот.

Риби

Меркурий във Везни насочва вниманието ви към баланса в отношенията и личните граници. Ясно осъзнавате, че сте давали твърде много и е време да възстановите баланса.

Проблемите в комуникацията може да са довели до недоразумения и не сте сами в това. Но сега става ясно, че диалогът може да отвори вратата към обновление и нова, изпълнена с надежда глава. Вселената намеква, че имате всички шансове за по-добър резултат, ако повярвате в това.

