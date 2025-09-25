Предателство разбуни духовете в "Игри на волята"

Предателство се случи в коалицията на жените от племето Лечители в "Игри на волята".

Всичко бе спокойно, докато от Блатото при тях не дойде Гизем. Тя се допита до Карина и д-р Петров, кого да изпрати.

Противно на очакванията, че Карина ще пази своята женска коалиция, тя посочи Десислава. Новината за малко не изкара от нерви 36-годишния ветеринарен лекар, който първоначално взе решение да си тръгне изцяло от риалити играта, но след като бе успокоена и размисли, отиде на Блатото.

Ситуацията се заплита и при жълтите. Днес те бяха на съвет пред Ралица Паскалева, където трябваше да номинират трима, които да отидат на битка за оцеляване.

Така с най-много номинационни гласа се оказаха след гласуването Александра и Тянко - с по 5, а Ивайло получи 4.

Арената в Дивия север ще посрещне капитаните за ожесточен сблъсък. Битката ще противопостави новия водач на Жълтите Георги, непоклатимата Ръждавичка и лидера на женската коалиция при Лечителите - д-р Пекин. Победителят от съревнованието ще може да спаси един от шестимата номинирани от елиминации.

