Дара прави пробив. Всички говорят

След четиригодишна пауза България отново ще се включи в най-гледания музикален конкурс в Европа – „Евровизия“ 2025, който ще се проведе във Виена по повод 70-ата годишнина на събитието. Новината беше потвърдена официално от Българската национална телевизия (БНТ), а по неофициална информация фаворит за представител на страната ни е популярната певица Дара.

Голямото завръщане

БНТ обяви, че екипът вече работи по подготовката на националното участие, като изборът на артист и песен предстои в следващите месеци. Двата полуфинала и големият финал на „Евровизия“ са насрочени за май 2026 г., а очакванията към българския представител са повече от високи.

„След четири години пауза България се завръща в едно от най-значимите музикални събития в света. Надяваме се участието ни да бъде вдъхновяващо и успешно“, коментират от националната телевизия.

Дара – харизма, глас и международен потенциал

Според източници на „Нова Варна“, изпълнителят вече е избран, макар официалното потвърждение да предстои. Всички знаци сочат към певицата Дара, която от години е сред най-разпознаваемите имена на българската поп сцена. Варненката се прочу с участието си в „Гласът на България“, а след това изгради самостоятелна кариера с редица хитове и отличителен стил, съчетаващ енергия, модерно звучене и сценично присъствие.

Специалисти коментират, че Дара притежава всички качества за успешна международна изява – силен глас, харизматична визия и увереност на сцената. Ако слуховете се потвърдят, това ще бъде нейният първи голям пробив на европейската арена.

Опитен екип зад кулисите

Според неофициални информации, потенциален продуцент на песента е Борислав Миланов – автор и композитор, свързан с най-успешните участия на България на „Евровизия“ през последното десетилетие. Миланов стои зад хитовете на Поли Генова („If Love Was a Crime“) и Кристиан Костов („Beautiful Mess“) – двата най-силни резултата на страната ни в историята на конкурса.

Какво предстои?

До края на годината се очаква БНТ да обяви официално изпълнителя и песента, с която България ще се включи в юбилейното издание на „Евровизия“. Музикалните фенове вече споделят в социалните мрежи надеждата, че Дара ще върне страната ни в челните класации, след като последното ни участие през 2021 г. с групата „Интелиджънт мюзик проджект“ не успя да достигне финала.

Едно е сигурно – завръщането на България в конкурса събужда очаквания, емоции и надежда за нов златен момент на родната поп сцена.

