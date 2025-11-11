Любопитно

Вулкан изригна. Появи се нещо невиждано /ВИДЕО/

Камери уловиха така нареченото „волнадо”

Вулкан изригна. Появи се нещо невиждано /ВИДЕО/
11 ное 25 | 9:26
1657
Мира Иванова

Интересно явление се появи при поредното изригване за последните дни на вулкана Килауеа на Хавайските острови. Камери уловиха така нареченото „волнадо”.

Това е явление, което наподобява торнадо, но е създадено от комбинация на интензивна топлина и нестабилни атмосферни условия. Това се случва, когато фини вулканични частици се издигат в атмосферата от нестабилен и плаващ горещ въздух.

Твърдите частици се издигат от интензивната топлина на вулкана, като започват да се въртят по-бързо и да привличат повече въздух в циркулацията близо до основата му.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Любопитно
Още от Любопитно
Коментирай
1 Коментара
Робин
преди 3 часа

Само товa ми помогнa да се отъpва от никoтинoвaтa зaвисимост без стpес и гняв:--- https://ssur.cc/smoke

Откажи