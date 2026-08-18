Пиенето на портокалов сок всеки ден променя активността на хиляди гени

Повечето хора възприемат портокаловия сок като обикновена част от закуската - нещо, което пием, без да се замисляш особено. Ново проучване на американски учени показва, че тази ежедневна напитка влияе върху организма далеч по-сериозно, отколкото просто да утолява жаждата. Изследването установява, че редовната консумация на портокалов сок може да променя активността на хиляди гени в имунните клетки. Много от тях участват в регулирането на кръвното налягане, намаляването на възпалителните процеси и влияят на начина, по който организмът преработва захарта. Всички тези процеси имат важна роля с дългосрочното здраве на сърцето.

Какво показва експериментът

В проучването участват пълнолетни доброволци, които в продължение на два месеца всеки ден са приемали по 500 милилитра чист пастьоризиран портокалов сок. След 60 дни много от гените, свързани с възпалението и високото кръвно налягане, стават по-малко активни. Сред тях са гени, които обикновено се активират, когато организмът е подложен на стрес, както и ген, който влияе върху способността на бъбреците да задържат натрий. Учените смятат, че естествените съединения в портокалите, и по-специално хесперидинът – цитрусов флавоноид, известен със своите антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти, влияят върху процесите, свързани с високото кръвно налягане, холестеролния баланс и начина, по който организмът усвоява захарта.

Разлики според телесното тегло

Ефектът не е еднакъв за всички участници. Хората с по-високо тегло показват по-значителни промени в гените, свързани с метаболизма на мазнините, докато при доброволците с по-ниско тегло ефектите са по-силни върху възпалителните процеси. Резултатите съвпадат с по-ранни изследвания, според тях ежедневната консумация на портокалов сок може да понижи кръвното налягане при млади хора. Именно тези данни дават на учените основание да предполагат защо консумацията на портокалов сок се свързва с по-добро сърдечно здраве