Пълен шок! Откриха метални тръби на 150 хиляди години

Китайската провинция Цинхай се превърна в „епицентър“ на

нова научна мистерия,

след като тръби Байгун бяха открити заровени в земята в планински склон.

Учените смятат, че са на над 150 000 години,

пише Unionrayo.

Тръбите са с диаметър от няколко сантиметра до над 40. Някои стърчат от пещери, други се простират в езерото Тосън и всички те споделят една обща черта - произходът им остава неясен.

Анализът разкри, че 30% до 40% от материала се състои от

железен оксид, както и от силициев и калциев оксид.

Любопитно е, че дори днес около 8–10% от съдържанието остава неидентифицирано. Във фрагменти от тези фрагменти са открити растителни и органични останки. Това е толкова необичайно явление, че веднага става обект на различни теории.

Най-широко приетата теория е, че това са вкаменени корени.

Смята се, че с течение на времето околните корени са се разложили, което е довело до проникване на богати на желязо минерали, образувайки в крайна сметка втвърдени, тръбовидни цилиндри. Този процес, наречен диагенеза, не е нищо ново, тъй като е наблюдаван и в други части на света.

Друга хипотеза е, че това са минерални находища.

Древни наводнения са отнесли богати на желязо и калций седименти и са запълнили пукнатини в скалите, оставяйки след себе си цилиндрични образувания.

Тази теория е в съответствие с химичния състав, но все още оставя много неясноти.

Имаше и по-смели хипотези, като например, че това творение е

дело на извънземни или древна цивилизация.

Няма обаче доказателства, които да подкрепят създаването им от хора или извънземни.

В публикацията се отбелязва, че подобни явления ни напомнят, че планетата крие много тайни за човечеството и че геологията може да поднесе изненади, които да оспорят разбирането ни за историята на Земята.

