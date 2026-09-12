Пълен шок! Откриха метални тръби на 150 хиляди години
Явление е толкова необичайно, че веднага е обгърнато от различни теории
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Явление е толкова необичайно, че веднага е обгърнато от различни теории
Банда маскирани пребиха с метални тръби двама столичани, научи "Стандарт". Инцидентът е станал в понеделник на обяд в паркинг за автомобили. Андрей Д...
Лом. Двама мъже се сбиха на автобусна спирка в Лом, малко по-късно единият почина. Инцидентът станал в събота към 11,40 часа. Гражданин подал сигнал н...