Паднаха кралски тайни! Признанията на Даяна

Американското издание „Mirror US“ обърна внимание на откровеното признание на принцеса Даяна, първата съпруга на принц Чарлз (днешния крал Чарлз III), за сексуалната им несъвместимост.

Признанието на майката на принцовете Уилям и Хари е било представено в документален филм, излязъл само в САЩ в началото на 2000-те. Филмът включва запис на личен разговор между съпругата на бъдещия крал и нейната вокална учителка, записан през 1992 или 1993 г. в двореца Кенсингтън. По това време бракът на принцеса Даяна и принц Чарлз вече бил на ръба на разпадането. В интервюто майката на наследниците на британския трон признава, че кризата в отношенията им със съпруга ѝ се дължи до голяма степен на странните му сексуални навици. Даяна твърди, че са правили секс само веднъж на всеки три седмици, докато преди сватбата си Чарлз също толкова често спал с любовницата си и бъдеща втора съпруга Камила Паркър-Боулс.

Принцеса Даяна също така твърди, че тя и принц Чарлз са прекратили всички сексуални отношения през 1984 г., веднага след раждането на принц Хари.

„По принцип отказвам да бъда единственият принц на Уелс, който не е имал любовница“, твърди се, че е казал бъдещият крал на Великобритания, пише БГНЕС.

В разговора Даяна също така твърди, че се е оплакала на кралица Елизабет II от лошото отношение на Чарлз. Кралицата отговорила: „Не знам какъв съвет да Ви дам. Чарлз е безнадежден.“

Принц Чарлз и принцеса Даяна се разведоха през 1996 г. През август 1997 г. бившата съпруга на наследника на британския трон загина във фатална автомобилна катастрофа в Париж. По-рано експертът по британското кралско семейство Том Сайкс обвини британските разузнавателни служби в организирането на убийството на принцеса Даяна. Сайкс смята, че официалното обяснение е изпълнено със странности и несъответствия.

