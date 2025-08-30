Откриха лодка от времето на Христос! Съвпадение или важен знак?

Уникална дървена лодка, датираща от първи век, е открита в Галилейско море.

Археолозите смятат, че е принадлежала на рибари от времето на Исус и намирането й може да предостави нов контекст за една от най-известните библейски истории - ходенето на Исус по водата.

Свързана ли е тази лодка с Исус Христос и какво казват археолозите за нея, съобщава "Дейли Мейл".

Как беше намерена?

Назована „Лодката на Исус“, тя е открита през 1986 г. по време на тежка суша, когато нивото на водата в Галилейско море рязко спада. Братята Моше и Ювал Луфан, археолози-аматьори, открили железни пирони и останки от дървен съд в калта.

„Това е точно видът лодка, споменат в Евангелията. Тя би могла да превозва около 12 души и съответства на описанията на рибарските лодки от онова време“, казва археологът Дани Херман.

Той и колегите му са установили, че тази лодка е направена през римската епоха, а радиовъглеродното датиране е потвърдило възрастта й - приблизително първи век. Формата и конструкцията показват, че е принадлежала на обикновени рибари. Плавателният съд е можел да побере около 12 души - точно толкова, колкото е броят апостолите.

Защо е свързана с Исус?

Херман, който е библейски археолог, обяснява, че това е видът лодка, споменат в Новия завет. Евангелистите Матей, Марк и Йоан описват как учениците на Исус се озовали в буря насред морето и Христос се приближил до тях, ходейки по вълните. Интересното е, че мястото на откритието - близо до съвременния Гиносар - се е наричало Генисарет в древността. Точно там според Библията апостолите са слезли на брега след чудото.

Близо до лодката са намерени фрагменти от съдове и глинена лампа, които биха могли да бъдат използвани по време на нощни плавания - още една препратка към библейските истории.

„Маслена лампа, намерена близо до лодката, показва, че тя е била използвана за нощно плаване, точно както в евангелската история за Исус, който укротява морето“, казва Херман, отбелязвайки, че артефактът е заровен в същия слой кал като плавателния съд, което показва, че е бил използван от пътници.

Спасяването на артефакта не е лесно

Изваждането на лодката от калта било състезание с времето. Дъждът можел да повиши нивото на водата отново във всеки един момент. В продължение на 12 дни и нощи археолози и доброволци работили непрестанно. Дървото, лишено от кислород в продължение на векове, започнало да се рони, когато било изложено на въздух, затова било увито във фибростъкло и пяна, за да бъде транспортирано на безопасно място.

По-нататъшната консервация продължила 16 години. Тинята постепенно била заменена със специален разтвор, който спрял разрушаването.

Къде може да се види „Лодката на Исус“ днес

От 2000 г. насам е изложена в музея „Игал Алон“ в Гиносар. Хиляди християнски поклонници и туристи го посещават, за да видят със собствените си очи реликвата, която е пряко свързана с евангелските истории.

„Никога няма да можем да докажем, че самият Исус е бил в тази лодка. Но тя е точно същият тип, който е бил използван от рибарите в Галилейско море по онова време. И е точно същата, каквато е описана в библейските истории за Исус Христос“, признава археологът.

