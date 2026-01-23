Огромно щастие за Доналд Тръмп и Мелания

Президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп отбелязаха 21-вата си годишнина от сватбата на 22 януари 2025 г.

Президентът се завърна във Вашингтон миналата вечер от Световния икономически форум в Давос, и планира да отбележи годишнината с вечеря с първата дама, съобщи източник от Белия дом пред Fox News, предаде "Вести".

Тръмп се запознава с модела Мелания Кнаус през 1998 г. на парти в Ню Йорк. Сватбената церемония на двойката, на която присъстват 350 гости, се състоя в епископалната църква в Палм Бийч, а празненството продължи с прием в „Мар-а-Лаго“.

Тогавашната бъдеща първа дама беше облечена в сватбена рокля на Christian Dior на стойност 100 000 долара. Според публикации от онова време в The Palm Beach Post и The Palm Beach Daily News, роклята е включвала 4-метров шлейф и 5-метров воал, покрит с мъниста, за чието изработване са били необходими над 500 часа ръчно шиене.

В наскоро издадения си мемоар „Мелания“ първата дама споделя за сватбения си ден: „Въпреки че сватбата ми беше грандиозна по мащаб... това, което чувствах в сърцето си, беше това, което всяка друга булка чувства в своя специален ден. Натискът да се уверя, че всичко ще протече гладко, със сигурност беше реален, но в крайна сметка основният ми фокус беше да отпразнувам Доналд, любовта и отдадеността си, заобиколена от любимите ми хора.“

По информация от медиите балната зала „Доналд Дж. Тръмп“ в „Мар-а-Лаго“ е била украсена с 10 000 цветя за случая, а гостите са били посрещнати с хайвер и шампанско „Кристал“, поднесени от екип от готвачи.

Доналд и Мелания Тръмп имат син – Барън Уилям Тръмп, петото и най-малко дете на президента, роден на 20 март 2006 г. в Ню Йорк. Днес 19-годишният Барън е студент в Нюйоркския университет и посещава занятия в кампуса на учебното заведение във Вашингтон, окръг Колумбия.

По-късно този месец г-жа Тръмп ще представи документалния филм „Мелания“, който предлага на зрителите интимен поглед към нейния живот. Филмът с продължителност 104 минути проследява живота на първата дама преди встъпването ѝ в длъжност – от дома ѝ в „Тръмп Тауър“ в Ню Йорк, през „Мар-а-Лаго“ в Палм Бийч, до кадри зад кулисите в Белия дом.

„Историята се задвижи през 20-те дни от живота ми преди встъпването в длъжност на президента на САЩ“, каза първата дама пред Fox News. „За първи път публиката по целия свят е поканена в кината, за да стане свидетел на разгръщането на тази ключова глава – личен, нефилтриран поглед върху това как се справям със семейството, бизнеса и филантропията по време на забележителното си пътуване към това да стана първа дама на Съединените американски щати“, добави г-жа Тръмп.

Тя подчерта, че историята „никога не е била разказвана и тъй като темата е исторически значима, за мен беше наложително да създам филм от най-висок кинематографичен стандарт, подходящ изключително за киносалоните по целия свят“.

„20-те дни от живота ми, предшестващи встъпването в длъжност на президента на САЩ, представляват рядък и определящ момент – такъв, който изисква щателна грижа, почтеност и безкомпромисно майсторство“, каза тя.

„Горда съм да споделя този много специфичен момент от живота си – 20 дни на интензивен преход и планиране – с киномани и фенове по целия свят.“

Премиерата на „Мелания“ е насрочена за 30 януари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com