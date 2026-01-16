Обявиха две новини за кралското семейството. Съдбовна дата и неочаквано решение

Ясна е датата датата, на която братът на крал Чарлз - Андрю, трябва окончателно да освободи жилището си Royal Lodge. Това е 25 януари. Заедно с това идва и друга новина - Сара Фъргюсън е готова да поеме по собствен път.

Андрю и Сара живеят в 30-стайния имот в Уиндзор от 2004 г. - необичайно, но стабилно съжителство, което продължи дори след развода им. Сега обаче двамата ще трябва да го напуснат, след като принцът подаде задължителното 12-месечно предизвестие за освобождаване през октомври 2025 г. - същия ден, в който бе лишен от всички свои титли.

През последните дни около Royal Lodge се забелязват камиони за преместване, а в новия дом на Андрю - Marsh Farm на територията на имението Сандрингам, текат усилени ремонти, включително поставяне на нови огради и охранителни системи.

Според източник, близък до семейството, Сара е взела категорично решение: няма да се премести с Андрю в Marsh Farm. След години, в които беше до него въпреки скандалите и общественото напрежение, тя е "готова да разпери криле", пише lifestyle.bg.

"Тя му беше опора през всички тези години, но сега е готова за нов етап", коментира източникът на Hello. Сара няма да се премести и при дъщеря си принцеса Беатрис в Котсуолдс. Възможен временен вариант е домът на принцеса Йожени в Португалия.

Преди Андрю да бъде лишен от титлите си заради връзките си с Джефри Епстийн, Сара също понесе сериозни репутационни щети. След като стана ясно, че преди години е писала на Епстийн и го е наричала "върховен приятел", редица благотворителни организации прекратиха отношенията си с нея.

След като Андрю загуби титлата "херцог на Йорк", Сара също загуби правото да използва "херцогиня на Йорк". Титлите на принцесите Беатрис и Йожени обаче остават непроменени.

Макар Андрю и Сара да присъстваха дискретно на кръщенето на внучката си Атина Мапели Моци през декември, те не се присъединиха към кралското семейство на Коледа в Сандрингам - още един знак за постепенното им отдръпване от кралски събития.

