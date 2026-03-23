Нов живот за Рая Пеева и Явор Бахаров. Най-прекрасната новина

Актьорите Рая Пеева и Явор Бахаров отварят нова страница в живота си – ще стават родители. 37-годишната актриса е бременна с първото си дете.

Именно това се оказва и причината за изненадващия годеж преди два месеца.

Пътят им дотук далеч не е бил гладък. Връзката на Рая Пеева и Явор Бахаров премина през години на раздели, напрежение и конфликти, които често ставаха публично достояние. Името на Бахаров неведнъж беше замесвано в скандали, включително и сериозни проблеми със закона, свързани с алкохол и шофиране, пише "Уикенд".

Днес обаче картината е различна. По информация от близки до двойката, именно очакването на дете е подействало като повратна точка – както в отношенията им, така и в поведението на актьора.

В момента Рая Пеева участва в "Хелс Китчън" заедно с майка си Красимира Демирева, а зрителите бързо уловиха промяна във визията и излъчването ѝ. Зад кулисите усилено се говори, че бременността ѝ носи не само спокойствие, но и нова енергия.

Явор Бахаров също изглежда различен. Актьорът, който това лято навършва 41 години, по всичко личи, че се е отдръпнал от стария си начин на живот и е готов да влезе в най-сериозната си роля – тази на баща.

Подкрепата на брат му – актьора Захари Бахаров – е изиграла ключова роля за стабилизирането на Явор в труден период

