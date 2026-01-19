Нов живот! Любима водеща смени всичко, дори и името си

Любима водеща смени всичко, дори и името си. Нели Хаджийска, която зрителите познават от култовото предаване "Търси се", се завърна изненадващо в ефир.

Блондинката обаче вече е с ново име и нов път, за които говори с особен ентусиазъм и неприкрито вълнение. Те са следствие от нейната дълбока лична трансформация, която показва редовно и в подкаста си.

Емблематичната водеща гостува на предаването "Преди обед", където категорично заяви: "Пред вас вече не стои Нели Хаджийска, а Нели Елея".

Блондинката се включва отново в bTV, но не като водеща на телевизионно предаване, а като автор на подкаст, посветен на духовното израстване, вътрешната трансформация и астрологията. И по думите ѝ периодът след напускането на телевизията е бил време на дълбока промяна, която я е превърнала в различен човек.

Тя разказа, че е спряла да се дефинира чрез външни роли, очаквания и образи, наложени от средата.

"Вече не се определям от външното", сподели Нели Елея, подчертавайки, че трансформацията ѝ е била както лична, така и духовна. И бе категорична, че не се е отказала от женствеността си.

"Не съм изоставила цялата суета – жената в мен е жива". Но добави, че по отношение на личния си живот в момента любовта за нея е преди всичко вътрешно състояние.

"Любовта ме залива отвсякъде", сподели Хаджийска, но уточни дали визира конкретен мъж

