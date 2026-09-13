Нов живот! Любима водеща смени всичко, дори и името си
Нели пое по нов път, чака мъжа на живота си
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Нели пое по нов път, чака мъжа на живота си
След напускането на телевизията тя е преживяла огромна трансформация
Една жена се завръща към себе си, обяви Нели Хаджийска
Те бяха заедно на екран близо 20 години
Дългогодишна водеща на „Търси се“ проговори за личния си живот
Какво следва за Нели Хаджийска
Хаджийска пусна снимки от екзотичен кът на света
Водещата сподели за семейна трагедия
Тя разкри шокиращи подробности от личния си живот
Водещата с изповед пред Георги Тошев
Нели от "Търси се" развълнува феновете
Нели, съпругът й Данаил и баткото на новородения Борил - Тодор