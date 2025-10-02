Нина Добрев изплю камъчето. Има ли нов мъж след раздялата

Нина Добрев категорично отрече слуховете, че има романтична връзка със Зак Ефрон, след като наскоро се раздели с дългогодишния си партньор Шон Уайт.

Звездата от "Дневниците на вампира" е заснета във видео, където ясно поклати глава в знак на отрицание, след като репортер на TMZ я попита дали тя и актьорът са двойка.

Актрисата заяви, че за нея сега най-важно е бъдещето, което я изпълва с оптимизъм, а не романтичните спекулации около името ѝ.

