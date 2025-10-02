Любопитно

Нина Добрев изплю камъчето. Има ли нов мъж след раздялата

Според слуховете актрисата излиза със свой колега

Нина Добрев категорично отрече слуховете, че има романтична връзка със Зак Ефрон, след като наскоро се раздели с дългогодишния си партньор Шон Уайт.

Звездата от "Дневниците на вампира" е заснета във видео, където ясно поклати глава в знак на отрицание, след като репортер на TMZ я попита дали тя и актьорът са двойка. 

Актрисата заяви, че за нея сега най-важно е бъдещето, което я изпълва с оптимизъм, а не романтичните спекулации около името ѝ.

 

