Най-смешните български имена

Кое е най-абсурдното име, което ви идва наум? Име, което ще накара детето ви да го изрича тъхомълком, когато някой го пита. Име, заради, което ще му се подиграват в училище? Идват ви налудничеви имена, нали? Е, каквото и да ви идва на акъла, повярвайте, малко е! Последната статистика на Българското национално радио го потвърждава.

Българите все по-често се отказват от обикновените традиционни имена като Мария, Георги, Петър и т.н в желанието си да бъдат оригинални, а не просто част от масата, дават на децата си меко казано безумни имена.

Ето ги най-нелепите „родни" имена: Найк, Емима, Арая, Елора, Кодин, Пембе, Флойд, Кхан, Шехерезада, Трифозара, Стихия, Канарче, Удиян, Челси, Орис;

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