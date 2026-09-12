Най-смешните български имена
Кое е най-абсурдното име, което ви идва наум? Име, което ще накара детето ви да го изрича тъхомълком, когато някой го пита. Име, заради, което ще му с...
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Кое е най-абсурдното име, което ви идва наум? Име, което ще накара детето ви да го изрича тъхомълком, когато някой го пита. Име, заради, което ще му с...
Варна. Нов кораб кръщаваха с официална церемония в кораборемонтния и корабостроителен завод „МТГ –Делфин".Той е тип "саморазтоварваща драга" и вече е...
Разград. Нова мода тресе феновете на "Лудогорец" преди мача със синята легенда "Левски". Екзалтирани фенове от всички възрасти кръщават домашните си л...
Лондон. Британското кралско семейство се готви за кръщението на принц Джордж, съобщи Би Би Си. В двореца „Сейнт Джеймс" в центъра на Лондон са започн...