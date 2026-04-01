Най-старата калинка в света, е открита у нас

Преди броени дни се случи нещо наистина изключително – екип на WWF откри най-старата калинка на света! И то точно тук, в нашата страна!



По време на работа на терен в горските дебри на Югозападна България колегите забелязали на едно листо калинка с необичайно мъдър и достолепен вид. Веднага разбрали, че този екземпляр трябва да бъде специално проучен.



След провеждането на редица изследвания с иновативни методи изводите са категорични – калинката е на цели 20 години!



Като се има предвид, че тези насекоми обикновено живеят по около една година, спокойно можем да заявим, че това е най-възрастната калинка, установявана в историята на науката. Подобни феномени се наблюдават само при правилните условия. През последните 20 години за природата на България се полагат значителни грижи с видими резултати. Тъй като обитава място, предпазено от негативни процеси и влияния, калинката е могла необезпокоявано да достигне тази възраст“, споделят експертите.

Към момента калинката продължава да живее в своята гора и изглежда в отлично здраве. Тя определено не се лишава от нищо – всеки ден изяжда по 100 листни въшки и изпива по 5 грама сливов нектар.



Екипът на WWF България е много развълнуван от откритието. Към момента извършваме мониторинг в района, за да установим дали там няма и други дълголетници. Ако присъствието на такива се потвърди, обмисляме създаването на горски старчески дом за насекоми ветерани, в който те да се радват на комфортни старини.



В последните часове на Денят на смеха, 1 април, ви предадохме шегата на WWF България, с която те днес поздравиха журналисти и съмишленици.

