Най-старата калинка в света, е открита у нас
Тя е на 20 години и живот си живее
Следете всички новини, анализи и коментари за 1 Април. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тя е на 20 години и живот си живее
На 1 април отбелязваме Международния ден на шегата
Една от причините е аферата "Петрохан"
Опитни ортопед-травматолози ще преглеждат пациенти с травми на опорно-двигателния апарат в новоразкрития в БАЗА1 на МБАЛ “Сердикамед”, в центъра на Со...
По гърбовете на "жертвите" се лепят изображения на шаран
Тестовите съобщения имат възможност за управление от настройките на мобилните устройства
Скачат и тол таксите за камиони, всички шофьори на нокти
Чернова на документа на ЕК за промени в облагането на тютюна предвижда новата минимална акцизн
Заслужено намира място и българската класика „С деца на море“
Денят на шегата 1 април се празнува в много страни по света, включително и в България
Как възниква празникът?
Работят на 30% от капацитета си
Моловете и големите нехранителни магазини няма да работят
Ще се съобразим с решението на здравните власти, каза Ваня Кастрева
Заведенията започват работа на Баба Марта
Най-осезателно е понижението за София – 25,14 %
15 закачки за 1 април
ТВ Акценти
Играчите на "Ливърпул" Симон Милионе и Лукаш Лейва станаха жертви на шега за първи април. Майтапа го спретна техният съотборник Джон Фланагън, който и...
Първоаприлската шега на Gmail стана от играчка - плачка, а потребители се оплакаха, че едва не загубили работата си заради нея. Още в четвъртък Googl...