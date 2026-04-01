Кукувица или глупак. Вицове за 1 април

Светът е оцелял, защото се е смял! Тези думи на Радой Ралин напълно отговарят на неговата житейска и творческа концепция и представят един светъл и полезен поглед към света. Когато през 70-те години на ХХ век американският психолог Норман Казънс, известен още като човека, разсмял смъртта, се възстановява напълно от „нелечимото” заболяване колагеноза с помощта на т. нар. смехотерапия, западните научни среди обръщат внимание на факта, че смехът лекува. В САЩ смехотерапия се използва при лечение на диабет, хормонални нарушения, рак. Изследвания показват, че когато е сред хора, човек се смее 30 пъти повече, отколкото когато е сам.

Широката усмивка и радостният смях са също толкова модни атрибути на здравословния начин на живот, както спортните занимания, правилното хранене и отказът от вредни навици.И така: 1 април е признат за Международен ден на шегата и лъжата, въпреки че не е официален празник. Традицията повелява да се правят номера на приятели и колеги, често до обяд, като целта е смях и забавление, а не обида. Произходът е неясен, но се свързва с Франция и Холандия от 16-ти век, а може би дори датира от древен Рим.

Възможният предшественик

Подобно на други празници (включително Хелоуин, Свети Валентин и дори Марди Гра), се смята, че Денят на шегата се е появил от езически празник. По-конкретно, историците го свързват с Хилария, поредица от древни фестивали в чест на Кибела, майката на боговете.

Хилария се провежда в продължение на няколко дни около пролетното равноденствие. На този ден хората се въздържат от работа и вместо това участват в празненства, включително тържествено шествие и глупави игри. Най-очакваното събитие обаче е маскарадът.

Именно той дава възможност на хора от всички слоеве на обществото да избягат от монотонността на ежедневието и, най-важното, да правят пакости – концепция, която ще бъде в основата на „Деня на шегата“ векове по-късно.

Популярна теория зад появата на „Деня на шегата“ може да се намери в колекцията от 24 разказа на Джефри Чосър от 14-ти век, The Canterbury Tales (1476). В една от тези хроники, наречена „Разказът на свещеника на монахинята“, Шантиклер, самонадеян петел, е измамен от лисица на 32-ри март. Въпреки това, някои учени приписват тази несъществуваща дата на грешка при копиране (те вярват, че Чосър е възнамерявал въпросният откъс да се чете „32 дни след март“).

Русийонският едикт

Друга възможна история за произхода започва с Едикта от Русийон от 1564 г., официална заповед, която обявява 1-ри януари за Нова година във Франция.

Преди тази прокламация началото на новата година зависи от епархията, като празникът обикновено е в датите между 25 март и 1 април. Търсейки последователност, Шарл IX, кралят на Франция по онова време, постановява в едикт, че 1-ви януари трябва да се счита за начало на новата година в цялото му кралство.

Според легендата обаче някои хора са пропуснали заповедта и продължили да празнуват Нова година през пролетта. Те станали известни като – „Априлски глупаци.“

Безсмислени задачи

Фламандска поема, написана през 1561 г., предлага последно популярно обяснение за „Деня на шегата“. В „Refrain on erran-day / which is the first of April“, комична творба на родения в Брюж поет Едуард Де Дене, благородник изисква от слугата си да изпълни поредица от безполезни задачи на 1-ви април.

Въпреки че слугата, който знае, че е „Денят на заблудата“ (празник, който историците смятат за ранна форма на Деня на шегата), хваща господаря си, той отрича, че това е причината и просто продължава да го изпраща да върши „глупави задачи“.

Традициите днес

Днес „Денят на шегата“ се материализира като различни обичаи по света.

В Ирландия и Шотландия фламандската идея за „поръчки за глупаци“ е адаптирана, кулминирайки в шега, в която човек е помолен да достави писмо, което безкрайно инструктира получателя да накара пратеника да го занесе на някой друг и т.н. .

Във Франция, където денят е известен като poisson d’avril, майтапчиите прикрепят хартиени риби към гърбовете на нищо неподозиращи хора.

В Обединеното кралство и Съединените щати хората продължават популярната традиция да викат „Априлски глупак“ след успешна шега; докато в Полша нито една дума не трябва да се приема за чиста монета до обяд.

Шотландия има свои интересни традиции на 1-ви април. Празнува се Денят на Gowk или Huntigowk Day. Gowk е шотландската дума за кукувица или глупак и денят включва различни шеги. Традицията е толкова силна, че е разширена в двудневна афера, с Gowk Day, последван от Tallie Day. В поверията на някои народи гласът на кукувицата е символ на копнеж по миналото, при други – предвестник на новото начало.

В крайна сметка, въпреки че произходът и традициите му може да изглеждат замъглени, е кристално ясно, че за различните култури по света „Денят на шегата“ не е шега, пише My Modern Met!

Без билет в Дома на хумора, “Златен Кукерикон” в Сатирата

Домът на хумора и сатирата в Габрово е основан на 1 април 1972 г., превръщайки града в световна столица на шегите и забавленията. На този ден музеят към Дома отбелязва своя празник с редица безплатни събития, усмивки и вдъхновение. Тази година институцията ще празнува 54 години от създаването си.

На 7 април пък Сатиричен театър „Алеко Константинов“ ще връчи за 10-ти път националните награди за театрални постижения в областта на хумора и сатирата „Златен кукерикон“ – на колеги театрални творци от цялата страна, създатели на комедийни и сатирични спектакли.

Номинации за женска роля имат Весела Бабинова и Радина Думанян, за мъжка роля – Власимир Зомбори и Спартак Тодоров, за спектакъл се борят „Берлин, Берлин“ и „Велика“, за режисьор Десислава Шптова и Венцислав Асенов. Наградата за цялостен принос ще получи Стефан Мавродиев.

Вицове

- Скъпа, аз ти изневерих.

- Кога?

- Първи април е, скъпа!

- А аз на пети януари.

Той:

- Обичам те!

Тя:

- Честит Първи април и на теб!

Съдят 75-годишна баба за убийство. Съдията пита:

- Е, разкажете сега как точно извършихте престъплението.

- Ами, седя си аз в парка на една пейка, наоколо птички пеят, всичко цъфти, пролет е... Задава се по алеята един красив младеж. Позаглеждам се аз, припомням си младостта. А той... изведнъж сяда до мен на пейката... Почва да ми хвърля закачливи погледи, примъква се към мен, пуска ми ръка, почва да ми шепне нежно, казва че ме обича, навежда се към мен като за целувка... И аз стоя, какво да правя - от толкова години не съм била с мъж. А той изведнъж скача и казва - "Честит първи април, бабче!". Е как да не го застреляш такъв???

Директорът на затвора инструктира затворниците:

– За петнайсет минути килията да свети! Ще дойде областният управител!

– Сериозно? И колко години му дадоха на тоя дърт мошеник?

Потъва презокеански кораб. Един от пътниците се спасява по чудо на необитаем остров.

Построява си къща, отглежда кози, опитомява папагали, изобщо – държи се като Робинзон.

Един хубав ден към острова се приближава грамаден кораб. Нещастникът пали огън, за да го забележат, тича по брега, маха с ръце.

От кораба спускат спасителна лодка с един моряк.

– Капитанът ви изпраща новите вестници – казва морякът. – Моли ви да ги прочетете и да решите струва ли си да се връщате.

На улицата събират подписи.

– За какво е подписката? – интересува се минувач.

– Събираме подписи за издигането на кандидатурата на Иван Иванов Иванов от София.

– Я! Че аз го познавам!

– О, в такъв случай извинете за безпокойството…

