Кукувица или глупак. Вицове за 1 април
На 1 април отбелязваме Международния ден на шегата
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На 1 април отбелязваме Международния ден на шегата
Пиecaта зa cлyшaнe ще ce изигpaе oт пyблиĸaтa пo вpeмe нa paзxoдĸa oĸoлo чиниятa, поясняват инициатоирите
Днес в Града на смеха - Габрово празнуват 44-ия рожден ден на Дома на хумора, където входът за посещение е свободен. Празникът във Веселата къща ще з...