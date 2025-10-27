Напрежение във Великобритания. Чарлз мълчи за скандала с Андрю

Скандалите на принц Андрю продължават да преследват краля на Великобритания.

Чарлз бе пресрещнат от мъж пред катедралата в Личфийлд, Стафордшир, който попитал монарха неудобния върпос от колко време знае за приятелството на брат му с Джефри Епстийн и дали е потърсил помощ от полицията за прикритие.

Чарлз обаче не обърнал внимание на въпроса на мъжа и поздравил събралите се хора.

Връзките на принца с Епстийн доминираха в новините напоследък, като фокусът се премести върху твърденията на неговата обвинителка за сексуално насилие Вирджиния Джуфре след публикуването на посмъртната й книга.

