Монархията се тресе! Потресаващи разкрития за брата на Чарлз

Скандалът покрай брата на крал Чарлз трещи. Монархията се тресе след най-новите разкрития за един от синовете на Елизабет II, когото свързват с Джефри Епстийн.

Вирджиния Джуфре, жената, обвинила принц Андрю в сексуално насилие, описва в книгата си "Ничие момиче" ужасяващи подробности за времето си с педофила Епстийн, трафикантката Гилейн Максуел и техните влиятелни приятели, сред които и принц Андрю.

Книгата ще излезе във вторник, близо шест месеца след като Джефри се самоуби. В нея тя твърди, че е била принудена да прави секс с принц Андрю три пъти, като веднъж е участвала в оргия с него, Епстийн и още осем млади жени на частния остров на Максуел, наречен "Литъл Сейнт Джеймс".

Принц Андрю, който през 2022 г. постигна извънсъдебното споразумение с нея за около 12 милиона долара, винаги е отричал обвиненията и твърди, че не е извършил нищо нередно.

Публикуването на мемоарите идва само дни след като той обяви, че ще се откаже от всички свои титли, след разговор с брат си крал Чарлз, под засилен натиск заради връзките му с Епстийн.

В откъс от книгата Джуфре описва мрежата на Епстийн като ужасяваща - момичетата трябвало да изглеждат "като деца", а нейните хранителни разстройства били "поощрявани", предава Bulgaria On Air.

"През годините, когато бях с тях, ме предаваха на десетки богати и влиятелни хора. Бях използвана, унижавана, душена и бита. Вярвах, че ще умра като секс робиня", пише тя в мемоарите.

Тя твърди, че Епстийн я подлагал на садомазохистичен секс, който ѝ причинявал толкова силна болка, че се молела да припадне.

Епстийн беше осъден през 2008 г. за подбуждане към проституция на непълнолетна, а през 2019 г. беше намерен мъртъв в килията си. Максуел беше осъдена през 2022 г. на 20 години затвор за трафик на момичета.

Според Джуфре, през март 2001 г. Максуел я събудила с думите, че я очаква "специален ден" - щяла да се срещне с "прекрасен принц".

Когато се запознали, Джуфре била на 17 години, той ѝ казал: "Дъщерите ми са само малко по-малки от теб".

По-късно същата вечер те отишли в нощния клуб Tramp в Лондон. На връщане Максуел ѝ казала: "Когато се приберем, ще направиш за него това, което правиш за Джефри".

В къщата на Максуел Джуфре твърди, че са имали секс.

"Той беше дружелюбен, но и надменен, сякаш сексът с мен му се полагаше по право", допълва жената.

На следващата сутрин Максуел ѝ казала: "Справи се добре. Принцът се забавляваше".

По-късно Епстийн ѝ дал 15 000 долара "за услугите към Ранди Анди" - прякорът на Андрю в таблоидите.

Вторият път Джуфре твърди, че се е случило в Ню Йорк, а третият - на острова на Епстийн, по време на оргия с още осем момичета.

Тя разказва, че след оргията е загубила бебе, като се събудила "в локва кръв". Епстийн я закарал в болница, където лекар ѝ казал, че може никога да няма да има деца.

"Епстийн никога не използваше презерватив. Нито пък мъжете, на които ме предаваха", твърди Вирджиния Джуфре.

Няма данни Андрю да е бил баща на нероденото дете.

През 2021 г. Джуфре заведе дело срещу принца, обвинявайки го в изнасилване и нанасяне на емоционални щети, когато е била на 17. Делото бе уредено извън съда през 2022 г. за около 12 милиона долара, от които 2 милиона били дарени на нейната фондация за жертви на трафик.

Андрю не призна вина и продължава да отрича твърденията.

В книгата Джуфре разкрива, че е подписала едногодишно споразумение за мълчание по настояване на принца, за да не се навреди на платинения юбилей на кралица Елизабет II.

Принц Андрю вече се отказа от титлите си, включително "херцог на Йорк" и членството си в Ордена на Жартиерата, но остава принц по рождение.

След публикации на "Дейли мейл" обаче нарастват призивите крал Чарлз да му отнеме и това звание. Според вестника Андрю е казал на полицията да намери "компромати" срещу Джуфре, като дори е дал личните ѝ данни на охраната си. Лондонската полиция проверява тези твърдения.

Други разкрития сочат, че Епстийн е представил Андрю на още една жена, която е била негова жертва, и че е финансирал бившата му съпруга Сара Фъргюсън в продължение на 15 години.

Кралски експерти предупреждават, че следващите дни могат да бъдат "токсични" за Андрю и да засенчат ангажиментите на крал Чарлз, включително държавното му посещение във Ватикана.

Според източници на BBC няма планове засега Андрю да бъде лишен от титлата "принц".

Книгата на Джуфре ще излезе ден преди държавното посещение на Чарлз в Светия престол – първият британски монарх след Реформацията, който ще се моли публично с папата.

"Проблемът на кралското семейство е, че не може да контролира събитията", казва кралски коментатор.

Той добавя, че само 1% от документите, свързани с Епстийн, са публични, и че може да последва "безкрайна вълна от срам и разкрития".

Принц Уилям не е бил доволен от решението Андрю да запази титлата "принц" и възнамерява да бъде "по-безпощаден", като не му позволи да присъства на бъдещата си коронация.

Разбира се, кралят и наследникът му действат в пълен синхрон.

След като през 2011 г. Андрю изпратил имейл до Епстийн с думите "в това сме заедно" - три месеца след като публично заявил, че е прекъснал контакт с него, Чарлз го заплашил, че ще бъде официално лишен от титлите си, ако не "постъпи разумно".

Кралят не желаел въпросът да стига до парламента, за да не се губят ресурси и време, но е дал ясно да се разбере, че има "други начини" да принуди брат си да се откаже доброволно.

Днес Андрю остава без официални титли, живее в имота Royal Lodge с 30 стаи и е все по-изолиран от обществения живот. Но принц Уилям е настоял Андрю да напусне имението.

Въпреки отказа му от титли, натискът срещу него расте – особено след публикуването на мемоарите на Джуфре, които вероятно ще се превърнат в най-взривоопасната кралска книга от десетилетия.

От официалния сайт на British Royal Family е била премахната титлата "херцог на Йорк", която носи принц Андрю. На сайта той вече е посочен просто като "принц Андрю".

Бившата съпруга на принца, Сара Фъргюсън, също е променила името на профила си в социалните мрежи - от "SarahTheDuchess" на "sarahMFergie15".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com