Луднаха по нова версия на дубайския шоколад

Нов десертен хит завладя Южна Корея – вдъхновен от известния дубайски шоколад, пълен с крем от шам фъстък, тахан и късчета кюнефе. Южнокорейската версия, известна като „Dubai chewy cookie“, всъщност прилича повече на желирана оризова торта, отколкото на обикновена курабийка.

В него се пълни шоколадово маршмелоу с крем от шам фъстък и парченца кюнефе, а магазините продават стотици бисквити за минути. Популярността на десерта се засили миналата есен, след като Джанг Уон-янг от момичешката група Ive публикува снимка на сладкото в Instagram.

Всички искат парче

Цените в момента са между 5 000 и 10 000 вона (около 3 долара), като търсенето продължава да расте. Не само десертните магазини и пекарните се включиха – дори суши барове и заведения предлагат десерта. Веригата магазини CU пусна своя „Dubai chewy rice cake“ през октомври и вече е продала около 1,8 милиона бройки.

„Производственият ни капацитет просто не може да покрие търсенето“, казва представител на компанията пред Yonhap News.

Феновете на десерта са толкова запалени, че дори е създадена карта, която показва в реално време къде се продава бисквитата и какви са наличностите във всеки магазин. Някои обекти вече ограничават броя на купените бисквити, а обсесията по десерта предизвика онлайн дискусии дори дали железарии и почиствателни компании не трябва да се възползват от новата мания.

Според кулинарни критици, успехът на Dubai chewy cookie се дължи на дебелината и плътността на десерта. „Отразява корейската хранителна култура, където визуалното впечатление е по-важно от баланса на вкусовете“, обяснява критикът Ли Йонг-джае.

