Липсва ви магнезий? 10 важни признака

Магнезият изпълнява множество функции в тялото, като участва в работата на различни системи и процеси. Затова недостигът на този минерал често се проявява с конкретни симптоми. Ако разпознаете някои от тях, това може да е сигнал, че е време да включите повече храни, богати на магнезий, в менюто си, пишат здравни медии.

Магнезият е един от онези минерали, които рядко са във фокуса на вниманието, но участват в стотици жизненоважни процеси в организма, отбелязват специалисти по хранене.

Според данни на Националните здравни институти на САЩ този елемент подпомага производството на енергия, поддържането на нормално кръвно налягане и стабилни нива на кръвната захар, както и правилната функция на нервите и мускулите.

Изследванията показват, че близо 48% от хората приемат по-малко магнезий, отколкото е необходимо. Основна причина е, че много от тях не консумират достатъчно зеленчуци и други естествени източници на магнезий, а преработените храни често са лишени от този минерал.

Някои групи имат по-висока нужда от магнезий, обясняват експерти по хранене. Това включва възрастни хора, такива със стомашно-чревни проблеми, диабет тип 2, разстройства, свързани с употребата на вещества, както и пациенти, приемащи определени медикаменти.

По принцип не е лесно да се определи само по външни признаци дали има дефицит на магнезий, но съществуват някои фини, а често и ясно забележими симптоми, които могат да подскажат, че организмът се нуждае от повече от този минерал.

1. Умора

Ако често се чувствате уморени, отпаднали или без енергия, това може да е един от първите сигнали за недостиг на магнезий. Минералът участва пряко в производството на АТФ - основната енергийна молекула в клетките, без която организмът не може да поддържа нормална жизнена активност. Когато магнезият не достига, тялото започва да работи на резерви, което се усеща като постоянна слабост. При някои хора умората се появява още в началото на деня, независимо от достатъчния сън. Често се наблюдава и по-бързо изтощаване при обичайни дейности като ходене, работа пред компютър или концентрация. В дългосрочен план това може да доведе до спад в работоспособността и усещане за постоянно изчерпване.

2. Мускулни крампи и спазми

Недостигът на магнезий често се проявява чрез мускулни крампи, потрепвания, спазми или усещане за изтръпване. Това се дължи на ролята му в контрола на калция и калия - електролити, които управляват съкращаването и отпускането на мускулите. Когато балансът е нарушен, мускулите реагират по-рязко и по-болезнено.

Крампите най-често се появяват през нощта или след физическо натоварване. Много хора ги усещат в прасците или стъпалата, но те могат да засегнат и други мускулни групи. При продължителен дефицит дискомфортът може да стане ежедневен и да наруши съня.

3. Тревожност или раздразнителност

Чувството на тревожност, напрежение или необяснима раздразнителност често се подценява, но може да е свързано с ниски нива на магнезий. Минералът участва в регулирането на нервната система и влияе върху химичните процеси, които поддържат емоционалния баланс. Когато той липсва, мозъкът реагира по-силно на стресови стимули. Това състояние може да се прояви като вътрешно неспокойствие, нетърпимост към шум или по-чести избухвания. Малки дразнители започват да изглеждат по-значими, а възстановяването след стрес отнема повече време. При някои хора тревожността се комбинира и с проблеми със съня.

4. Нередовен сърдечен ритъм

Усещането за прескачащ, ускорен или неравномерен пулс винаги трябва да се приема сериозно. В определени случаи подобни симптоми могат да бъдат свързани с дефицит на магнезий, тъй като минералът участва в електрическата стабилност на сърдечния мускул. Той помага на сърцето да поддържа равномерен ритъм.

При ниски нива сърдечните клетки могат да реагират по-непредсказуемо. Това се усеща като сърцебиене, кратки паузи или внезапно ускоряване на пулса. Симптомите често се засилват при стрес, умора или след прием на стимуланти като кофеин.

5. Главоболие

Честото главоболие и мигрената могат да бъдат свързани с недостиг на магнезий, особено ако се появяват по-често или с по-голяма сила. Минералът влияе върху нервната проводимост и върху разширяването и свиването на кръвоносните съдове в мозъка. Когато тези процеси са нарушени, рискът от болка се увеличава.

При някои хора главоболието е пулсиращо, при други е тъпо и продължително. Често се комбинира със светлочувствителност или напрежение във врата и раменете. Недостигът на магнезий може да направи пристъпите по-продължителни и по-трудни за овладяване.

6. Проблеми със съня

Ниските нива на магнезий могат да затруднят както заспиването, така и качеството на съня. Минералът подпомага отпускането на мускулите и успокояването на нервната система, а това са ключови условия за пълноценна нощна почивка. При дефицит тялото остава напрегнато дори в покой. Сънят става плитък, с чести събуждания. Много хора се събуждат уморени, въпреки че са прекарали достатъчно време в леглото. Това постепенно води до хронична умора и понижена концентрация през деня.

7. Високо кръвно

Магнезият има съществена роля в регулирането на кръвното налягане. Той подпомага отпускането на кръвоносните съдове и улеснява нормалната циркулация на кръвта. При недостатъчен прием този естествен механизъм се нарушава. Съдовете остават по-напрегнати, което може да доведе до повишени стойности на кръвното налягане. В дългосрочен план това натоварва сърцето и увеличава риска от сърдечно-съдови проблеми. Дефицитът често остава незабелязан, докато не се появят измерими отклонения.

8. Промени в настроението

Промените в настроението, включително чувство на тъга или емоционална нестабилност, могат да бъдат свързани с ниски нива на магнезий. Минералът участва в процесите, които регулират реакцията към стрес и емоционалния баланс. Когато тези процеси са нарушени, психичното състояние също страда. Човек може да се чувства по-лесно обезкуражен или апатичен. Настроението се колебае без ясна причина, а ежедневните трудности се преживяват по-тежко. В някои случаи това води до продължително усещане за психическо изтощение.

9. Забавено храносмилане

Недостигът на магнезий може да повлияе и на работата на храносмилателната система.

Минералът участва в мускулните съкращения на червата, които придвижват храната. При дефицит тези движения могат да се забавят. Резултатът често е запек или усещане за тежест и подуване. Симптомите могат да се засилват при стрес или неправилно хранене. Много хора не свързват тези проблеми с липсата на магнезий, което забавя решаването им.

10. Слаби кости

Магнезият е ключов за поддържането на костната плътност. Той подпомага усвояването и разпределението на калция и витамин D - основни елементи за здрави кости. Без достатъчно магнезий този процес се нарушава. С течение на времето костите могат да станат по-крехки. Това увеличава риска от фрактури и развитие на остеопороза, особено при по-възрастни хора. Недостигът често остава незабелязан, докато не се появят сериозни последствия. Ако забележите няколко от тези симптоми, увеличаването на приема на храни, богати на магнезий, може да помогне. Сред тях са тиквени семки, бадеми, листни зелени зеленчуци, кафяв ориз и черен боб. Магнезиевите добавки също са вариант, но преди прием е препоръчително да се консултирате с лекар, който при нужда може да назначи кръвен тест за определяне на нивата на магнезий.

