Лили Иванова получи специална покана от Сакскобургготски

Симеон Сакскобургготски кани Лили Иванова в двореца "Врана".

Това стана ясно от писмо на бившия премиер до примата на българската естрада, споделено от нея във фейсбук.

В него Симеон благодари на певицата за изпратена от нея голяма кошница с цветя за рождения му ден, която впечатлила всички негови гости. Сакскобургготски навърши 88 години на 16 юни.

"Специални благодарности на Н.В. Цар Симеон II за уважението и отношението към мен и моето творчество! Здраве, щастие и много, много успехи на цялото царско семейство", пише Лили Иванова.

Ето какво гласи цялото писмо:

"Уважаема госпожо Иванова, драга Лили,

Държа най-искрено да изкажа благодарността си за изпратената от Вас най-голяма кошница с цветя, която някога съм получавал, и която впечатли много всички, събрали се за рождения ми ден!

Благодарен съм и за Вашите покани за концерти, които сте ни пращала, и на които за съжаление не винаги съм успявал да присъствам!

С Царицата бихме се радвали, ако ни гостувате във Врана в удобно време, а до тогава Ви желая да сте все така активна за радост на Вашите многобройни и верни фенове, към които се числя и аз!"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com