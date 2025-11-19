Ще познаете ли? 10-те най-скъпи търговски улици

Публикуваният от Cushman & Wakefield доклад „Основни търговски улици по света 2025“ показва, че на глобалните пазари на дребно наемите като цяло се покачват. Според доклада наемите на главните търговски улици по света са се увеличили средно с 4,2%, като в 58% от пазарите е отчетен ръст, пише CNN Turk.



10-те най-скъпи търговски улици

Kohlmarkt – Виена / Австрия: 5 520 €/м²

Myeongdong – Сеул / Южна Корея: 5 997 €/м²

Pitt Street Mall – Сидни / Австралия: 7 292 €/м²

Bahnhofstrasse – Цюрих / Швейцария: 9 644 €/м²

Ginza – Токио / Япония: 11 538 €/м²

Шанз-Елизе – Париж / Франция: 12 519 €/м²

Tsim Sha Tsui – Хонконг: 13 907 €/м²

Upper 5th Avenue – Ню Йорк / САЩ: 18 359 €/м²

Montenapoleone – Милано / Италия: 20 000 €/м²

New Bond Street – Лондон / Англия: 20 482 €/м²

Единствената улица от Турция в списъка: Истиклял

Единственото място от Турция, включено в класацията, е улица „Истиклял“ в Истанбул. На една от най-посещаваните търговски артерии в страната годишният наем на квадратен метър е отчетен като 2 251 евро. Тази сума поставя улицата на 22-ро място сред най-скъпите улици в света.

