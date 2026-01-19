Лъчи галят 60-годишното тяло на Елизабет Хърли на Малдивите

Актрисата Елизабет Хърли отново впечатли феновете си, докато се наслаждаваше на луксозната си почивка на частен остров в Малдивите.

60-годишната звезда демонстрира невероятната си фигура в миниатюрен леопардов бански от собствената си колекция, докато разпускаше в басейна, галена от слънчевите лъчи. Трикотажният топ с детайли от златни вериги едва прикриваше формите ѝ, а бикините, с връзки, подчертаваха перфектните й извивки. Хърли носеше стилни слънчеви очила и се наслаждаваше на слънцето, като плуваше по гръб и показваше плоския си корем.

В придружаващия видеоклип тя написа: "Иска ми се си тук". h“.

Преди това актрисата показа и други впечатляващи визии по време на престоя си: наслади се на пяна за баня в луксозната си вила и се разхождаше в прозрачна рокля тип bodycon, позирайки за фотосите със сина си Дамиан, когото има от бившия си партньор Стив Бинг.

Елизабет изглеждаше ефирно и в бяло дантелено боди, докато разглеждаше красивите гледки на острова. „Обожавам Малдивите и бях щастлива да бъда сред първите гости на новия частен остров“, сподели тя в публикацията си.

Почивката ѝ се случва след като публикува и кадри с приятеля ѝ Били Рей Сайръс, с когото прекараха първата си Коледа заедно.

„Започваме 2026 година с пълна радост“, твърди британката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com