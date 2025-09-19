Изненада от времето! Сняг до дни /ОБНОВЕНА/

Три климатични сезона ще видим до края на септември. Метео Балканс ни шашна с прогноза за времето. Според експертите до края на месеца у нас ще се изредят лято, есен и зима.

Ето какво пише Метео Балканс:

Септември може да завърши с ниски температури и валежи от сняг в планините...

ГФС моделът отново прогнозира есенно-зимния процес.

Разбира се, ако вали сняг, той ще бъде предимно в планините, над 1500–1800 метра надморска височина. Това е напълно нормално за сезона.

Въпреки това, според нас, ансамбълното решение на модела отново „прескача летвата“.

Тоест, тази прогноза едва ли ще се сбъдне, въпреки че продължава да се прогнозира упорито от глобалния модел.

В същото време днес в един български град бяха измерени зимни температури.

В Чепеларе термометрите паднаха до нулата, като температурата в ранните часове е била точно 0 градуса, съобщи дежурният в метеорологичната станция на връх Рожен.

Това е най-ниската стойност, отчетена в целия регион. Допълнително усещането за студ се засилва и от ледения северен-североизточен вятър, чиято скорост е достигнала 4,5 метра в секунда.

На други места в областта също е било мразовито. На самия връх Рожен термометрите са показвали 3,5 градуса, а в областния град Смолян – 4,1 градуса. Най-топло тази сутрин е било в Златоград, където са измерени 6,5 градуса.

