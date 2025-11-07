Лошо време обхваща България. Вижте къде ще е студено и ще вали

Времето днес ще остане облачно и с валежи, на повече места в Северозападна България, а преди обяд и в Североизточна. Почти без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, в Източна България от североизток.

Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София - около 12°.

В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 2000 метра от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са 15°-18°. Температурата на морската вода е от 15° в района на Шабла до 18° към Ахтопол. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Седмица напред

През почивните дни и първата половина от следващата седмица ще преобладава облачно време, в отделни равнинни райони - и с намалена видимост. Ще има и валежи, в събота на много места в страната, повече като количество в крайните югозападни райони, в неделя – главно в Източна България и в планините в Югозападна.

В понеделник валежите ще бъдат главно в Западна и Централна България, докато във вторник – предимно в Централна и Източна. В сряда и четвъртък валежите ще намалеят по обхват и по количество. Облачността ще се разкъса, през втория ден ще намалее, но на повече места в низините сутрин ще бъде мъгливо.

В събота вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, а в неделя и понеделник в Източна България - от юг-югозапад. Температурите ще се повишат, повече в източните райони, където дневните ще достигат до 20°-22°; минималните също ще са относително високи, в понеделник в повечето места ще са между 8° и 13°, на изток – до 15°-16°.

Във вторник, с обръщане на вятъра от запад-северозапад, температурите ще започнат да се понижават, което със север-северозападен вятър ще продължи и в сряда. В четвъртък сутринта температурите ще са още малко по-ниски, а дневните ще са без особена промяна.

