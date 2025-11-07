Дъжд в понеделник, усмивки след това! Проф. Рачев с оптимистична прогноза

Дъждовен понеделник, но веднага след това – ноемврийска идилия. Така накратко климатологът проф. Георги Рачев описа пред бТВ прогнозата си за следващите дни.

Средиземноморски циклон ще донесе „доста валежи“ в началото на седмицата, но после времето ще се успокои, ще се затопли и, както казва самият професор, „ще си стане пасторално и приятно, като в картина на Моне, ама българска“.

Циклонът пристига с валежи, но без драма

Понеделникът ще започне под знака на един „хубав средиземноморски циклон“, както с усмивка го нарича проф. Рачев. Валежи се очакват над цялата страна, а по източните райони дъждът може да се задържи и във вторник. След това обаче облаците ще си тръгнат, а слънцето ще се покаже с по-топли лъчи от обичайното за ноември.

„Атлантическият океан бълва циклон след циклон, но това пък ни носи хубав и топъл въздух“, казва Рачев. Според него Балканите отново ще бъдат „най-топлото място в Европа“, а температурите в София през уикенда ще се задържат около 12 градуса – напълно достатъчно за разходка и усмивка.

Топъл ноември и малко капризи от небето

След валежите в началото на седмицата предстои мек и приятен период. Проф. Рачев уверява, че времето ще остане по-топло от нормалното, а вероятността температурите да паднат под средните стойности е минимална. „Ще продължи да бъде много по-топло за сезона, отколкото трябва да е в действителност“, посочва той.

Дори по Черноморието ще бъде топло, с едва забележими превалявания. И макар да се задава нов циклон следващата събота, климатологът не бърза с прогнози: „Ще видим какво ще стане – засега ни чака хубаво време, да си го ползваме.“

Закачката с 19 ноември и обещание за усмивки

С типичния си хумор проф. Рачев намигва на дамите с „малка закачка“ за 19 ноември: според някои прогнози тогава температурите може да стигнат до 20–23 градуса. „Американският модел го дава така, ама напоследък него изобщо го няма“, шегува се той. По-реалистични стойности според него са около 16–17 градуса – пак достатъчно, за да ни накара да оставим палтата вкъщи.

„Пасторално ноемврийско време, това е точната дума“, заключава професорът. „Ще има малко дъжд, колкото да се освежим, а после – слънце, усмивки и настроение. Все пак и времето обича да е в добро разположение!“

