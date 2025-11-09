Облачно време в неделя. Вижте и прогнозата за седмица напред

Днес ще преобладава облачно време, на много места с мъгла или намалена видимост. След временно спиране на валежите около обяд от юг отново ще завали, главно в Югозападна и Източна България. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от юг-югозапад.

Максималните температури ще са между 15° и 20°, в София - около 15°.

В планините времето ще е облачно. След временни прекъсвания през деня ще има валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието ще бъде облачно. След временно спиране, около обяд, отново ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, който постепенно ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще са 15°-20°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Седмица напред

В началото на новата седмица времето ще бъде облачно, с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в понеделник на места в Западна и Централна България, а във вторник в Централна и Източна. Вятърът ще е слаб от юг-югоизток, във вторник ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили до умерен. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните - между 12° и 17°, по-високи в понеделник в югоизточните райони.

В сряда облачно, все още с превалявания ще се задържи в източните райони, а в останалата част от страната валежите ще спрат, над Западна България и облачността ще се разкъсва. Ще духа слаб запад-северозападен вятър.

През следващите дни вятърът ще стихне, само в крайните източни райони ще е слаб от север. В равнинната част от страната ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, а в планинските райони ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността, по-значителни над източната половина от страната, там ще има и слаби валежи, на повече места в четвъртък. Отново се повишава вероятността за валежи със значителни количества в крайните югоизточни райони. Сутрешните температури ще се понижат значително, а дневните слабо и в събота минималните ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 10° и 15°.

