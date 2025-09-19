Любопитно

Изненада от времето! Сняг до дни

Метео Балканс ни шашна с прогноза

Три климатични сезона ще видим до края на септември. Метео Балканс ни шашна с прогноза за времето. Според експертите до края на месеца у нас ще се изредят лято, есен и зима. 

Ето какво пише Метео Балканс:

Септември може да завърши с ниски температури и валежи от сняг в планините...

ГФС моделът отново прогнозира есенно-зимния процес.

Разбира се, ако вали сняг, той ще бъде предимно в планините, над 1500–1800 метра надморска височина. Това е напълно нормално за сезона.

Въпреки това, според нас, ансамбълното решение на модела отново „прескача летвата“.

Тоест, тази прогноза едва ли ще се сбъдне, въпреки че продължава да се прогнозира упорито от глобалния модел.

