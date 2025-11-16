Температурите бързо скачат, но иде ново влошаване на времето

Над по-голямата част от страната днес ще е предимно слънчево. Преди обяд в Дунавската равнина и по долините на реките в Южна България ще е мъгливо, но с появата на слаб вятър от запад видимостта ще се подобри.

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София – около 16°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 8°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Седмица напред

В понеделник сутринта в Източна България отново ще има условия за образуване на мъгли. Облачността от запад ще се увеличава, а югозападният вятър ще се усили. Мъглите ще се разсеят, температурите ще се повишат още малко. През следващите дни ще бъде предимно облачно, в Източна България с умерен югозападен вятър, в югоизточните райони временно ще е и силен.

Във вторник и сряда в северозападната половина от страната ще има валежи от дъжд. Там вятърът за кратко ще се смени със северозападен и температурите ще се понижат значително, а в сряда и четвъртък ще стане югоизточен и отново ще се затопли. В югоизточната част от страната вероятността за валежи е по-малка, а с югозападния вятър и температурите ще останат високи, до около 20°.

В четвъртък и петък валежи ще има на малко места, а в събота - в Западна България отново ще са на повече места. Остава топло за периода; минималните температури ще са от 4°-6° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а максималните ще са от около 14° в западните райони до 20°-21° в източните.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com