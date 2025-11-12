Времето ни се усмихва, започва повишение на температурите

Над повечето райони от страната днес ще преобладава слънчево време. Ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Над Източна България облачността ще бъде по-често значителна, временно намаляваща. Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, за София – около 12°.

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана, предимно висока облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

Над Черноморието облачността ще е предимно значителна. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Седмица напред

През следващите дни вятърът ще отслабне, в много райони временно и ще стихва. На места в низините и котловините сутрин ще бъде мъгливо или с ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд ще бъде слънчево. Минималните температури ще се понижат и в петък ще бъдат между 0° и 5°, а максималните слабо ще се повишат ще са предимно между 12° и 17°. В събота ще духа слаб вятър от западната четвърт и ще се затопли още малко. В неделя от запад на изток ще има временни увеличения на облачността, висока и средна. Вятърът ще е южен, предимно слаб и ще остане топло.

В понеделник вятърът от югозапад ще се усили, особено в Източна България, където дневните температури ще достигат до около 20°. Облачността ще е разкъсана, над северозападните райони предимно значителна. Във вторник ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне, ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква сравнително по-хладен въздух.

