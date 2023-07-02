Истинската история на последната съветска принцеса - Галина Брежнева

Дъщерята на Леонид Брежнев пие до смърт и губи всичко след промените

25 години изминаха, откакто на 30 юни 1998 г., дните на Галина Брежнева, дъщеря на генералния секретар на ЦК на КПСС и някогашна светска дама на Съветския съюз, завършват в психиатрична клиника край Москва.

Краят на 80-те години на миналия век са труден период за нея: тя преживява ареста на съпруга си, губи всичко и се напива до припадък сама, изоставена от последните си приятели и съмишленици. Медиите са безмилостни в отношението си, разкриват недостатъците ѝ и я правят да изглежда като повърхностна алкохоличка. Но Галина не беше такава. Тя много обичаше баща си, винаги безкористно се опитваше да помага на познатите си, стоеше настрана от политиката и беше ярък член на висшето общество. Дъщерята на Брежнев просто така и не намери своето място в обикновения живот, пише "Лента.ру". Изданието, цитирано от „Флагман”, разказва за възхода и падението на последната "кремълска принцеса".

"Не мога да работя без шампанско!" - Галина Леонидовна отсече и погледна очаквателно към британския журналист. Вече почти нищо в тази начумерена и повалена старица не напомняше на красивото и елегантно момиче, което някога беше дъщеря на Брежнев, истинския цар на Съветския съюз.

През 1996 г. излезе скандално интервю с Галина. Твърди се, че тя се е съгласила да пусне чужденци в замяна на няколко бутилки пенливо вино: "Любимото ми питие е шампанско".

Документален филм на Би Би Си показва тъжна гледка. Превъртайки вяло очи, пияната Брежнева вдига чашата си "за здравето на присъстващите мъже", хълца и в един момент почти заспива в неудобна поза на дивана. Редакторът изпитва желание да унижи дъщерята на генералния секретар колкото се може повече. И тя, трябва да се каже, е надминала очакванията на снимачния екип.

Беше истинска бохемка

В началото на 90-те години става модерно да се осмиват децата на бившия елит на комунистическата партия във фейлетони и цели броеве на пресата. Авторите на тези статии сякаш се надпреварваха помежду си в броя на използваните от тях бодли и остроумия, целящи да подчертаят несправедливия според тях просперитет на тези хора, които бяха получили всички възможни добродетели в СССР и които можеха да отворят вратите на всеки офис само защото бяха роднини на един или друг лидер. В частност, разбира се, става дума за децата на Сталин - Светлана и Василий, както и за дъщерята на Брежнев - Галина. Всички те не можаха да се примирят с новите реалности и след като паднаха от небето, не се научиха да живеят на грешната земя. Въпреки това техните нелеки, до голяма степен трагични съдби през десетилетията предизвикват значителен интерес: в наши дни дори е направен доста интересен сериал за Галина, Светлана и Василий.

Според спомените на хора, които са познавали Галина Брежнева, на младини тя е била доста привлекателна, през целия си живот е обожавала бижута и красиви, представителни мъже. Никога не се е намесвала в делата на баща си и не се е опитвала да му дава съвети; само веднъж, през 1960 г., го придружава на официално пътуване в Югославия.

Както уточнява модният историк Меган Виртанен, по време на това посещение Галина често поставя Брежнев в неудобно положение, тъй като екстравагантните ѝ тоалети привличат вниманието на журналистите.

"Противно на общоприетото схващане, модната прима Галина Брежнева не е носила често чужди дрехи", казва Виртанен пред Lenta.ru. - Повечето от тоалетите ѝ - елегантни летни рокли с флорални мотиви и костюми в любимия на Галина яркосин цвят - са изработени по поръчка в легендарното ателие ГУМ, където са създадени и тоалети за съпругата на генералния секретар. Съветският идеологически стандарт изискваше скромност и умереност, но Галина беше истинска представителка на бохемата, която не беше склонна към самопрезентиране. От гледна точка на общоприетите възгледи от онова време Галина изглеждаше твърде крещяща, но ако се прецени обективно, е невъзможно да се отрече отличният ѝ вкус и чувство за цвят".

Галина рязко контрастира с по-малкия си брат Юрий, който предпочита да не се изтъква и е в сянката на баща си (върхът на кариерата му е постът първи заместник-министър на външната търговия на СССР).