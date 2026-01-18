Любопитно

Илиана Раева прикова погледите! Вълнуващо послание за Наско Сираков

Отправи много специален поздрав за празника му

18 яну 26 | 16:26
287
Мира Иванова

Вълнуващо послания съм любимия си Наско Сираков отправи на имения му ден Илиана Раева. Пожеланията са придружени със снимка, на която тя целува страстно съпруга си. Ето какво пише председателят на федерацията по художествена гимнастика.

"ЧИД на моето момче! Да е жив, здрав, все така силен, можещ, грижовен, да е благословен и осъществен! Св. Атанас да го закриля винаги. p.s. Св. Атанас означава Безсмъртен!🕊️ Честито на всички, които носят името на Бесмъртния св. Атанас!"

Автор Мира Иванова

1 Коментара
Бялджип
преди 10 минути

Тази непрекъснато го показва на всички. Прекален светец и Богу не е драг.

