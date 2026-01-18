Илиана Раева прикова погледите! Вълнуващо послание за Наско Сираков

Вълнуващо послания съм любимия си Наско Сираков отправи на имения му ден Илиана Раева. Пожеланията са придружени със снимка, на която тя целува страстно съпруга си. Ето какво пише председателят на федерацията по художествена гимнастика.

"ЧИД на моето момче! Да е жив, здрав, все така силен, можещ, грижовен, да е благословен и осъществен! Св. Атанас да го закриля винаги. p.s. Св. Атанас означава Безсмъртен!🕊️ Честито на всички, които носят името на Бесмъртния св. Атанас!"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com