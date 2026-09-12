Илиана Раева прикова погледите! Вълнуващо послание за Наско Сираков
Отправи много специален поздрав за празника му
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Отправи много специален поздрав за празника му
Счита се, че от този ден нататък зимата започва да си отива
Свети Атанасий, според народните поверия, е светецът-покровител на зимата, снега и студа
Поверия и традиции
Традиции и трапеза за Среди зима
Според народните вярвания Атанасовден бележи средата на зимата
Имен ден празнуват: Атанас, Атанаскa, Tанас, Hасo, Hася и др.
Свети Атанасий господства над зимните студове
За да се предпазим от болести на трапеза присъстват ястия от свинско месо, баници и ястия с ябълки
Честит празник на всички именици!
Имен ден имат Атанас, Атанаска и производните им - Атанасчо, Ате, Ато, Аце, Ацо, Ачо, Ата, Атанаса, Атанасия, Атче; Наско, Насо...
В превод от гръцки език Атанас означава "безсмъртен" Отбелязваме Атанасовден. На 18 януари православната църква почита паметта на Атанасий Велики. П...
Четири села в община Струмяни почетоха Летен Атанасовден. В деня на свети Атанасий празнуваха жителите на Микрево, Добри лаки, Горна Крушица и Илинден...
На Атанасовден в община Благоевград празнуват 778 души. Най-много са тези, които носят името Атанас – 663 човека, сред тях е и кметът на общината Атан...
Днес православната църква почита паметта на св. Атанас. Народът вярва, че дойде ли Атанасовден, идва пролетта. Според поверието светецът е покровите...
Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний
От днес зимата прави път на пролетта