Всичко за Атанасовден

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Гоним зимата на Атанасовден

Гоним зимата на Атанасовден

В превод от гръцки език Атанас означава "безсмъртен" Отбелязваме Атанасовден. На 18 януари православната църква почита паметта на Атанасий Велики. П...

18 януари | 7:35
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С Атанасовден идва пролетта

С Атанасовден идва пролетта

Днес православната църква почита паметта на св. Атанас. Народът вярва, че дойде ли Атанасовден, идва пролетта.  Според поверието светецът е покровите...

18 януари | 8:42
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