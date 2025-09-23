Хороскоп: Близнаците прескачат препятствия, козирогът побеждава с хитрост

Овен

Може да поемате вина – и бели, и червени, но не и отговорност, защото старанията ви няма да бъдат оценени. Може дори да ви обвинят за грешки, които други са направили. Помолят ли ви за помощ обаче, не отказвайте! Бъдете милостиви, ако някой ви срещне с протегната ръка!

Телец

Денят е чудесен за начало на всякакви дела. Може да се захванете с нещо велико, или дори с нещо незначително и да постигнете успех, макар че днес ви се иска да прекарате деня в леглото. Може да се забавлявате с любимата (любимия) и не досаждайте на никого с въпроси!

Близнаци

Не се страхувайте от трудности! Можете да ги преодолеете. Способни сте на подвизи, за да изпълните своите цели. Не притискайте обаче хората, които ви обичат! Гордостта и високомерието само ще ви навредят. Поговорете спокойно и приемете съветите им!

Рак

Това е ден за духовно прозрение, но не и за флирт. Жените да внимават със свалячите! Днес сте като магнит за кретени, които си търсят забавление. По-добре да сте сами, отколкото с някого, който не ви заслужава. Мъжете пък е време да помислят за грешките си и да ги поправят!

Лъв

Според Тургенев, щастието е като здравето - ако не го забелязваш, значи го имаш. Може би не го забелязвате, но това не пречи да се усмихвате щастливо и да радвате хората край вас. Можете да оставите в миналото недоразуменията и да хармонизирате отношенията си.

Дева

Любовните приключения може и да ви замаят, но може да се отразят зле на финансите. Внимавайте с парите, за да не се наложи да гладувате! Заради емоциите сега не ви е до важни дела. Ако все пак имате неотложен ангажимент, ще ви нужно повече време, за да се справите със задачата.

Везни

Имате достатъчно сила и умения, за да изпълнявате всякакви задачи. Сега обаче е добре да помислите за вашите приоритети. Слушайте интуицията си, тя няма да ви разочарова! Възможни са проблеми със стомаха.

Скорпион

Обуздайте апетита си! Ако талията ви застрашително расте, спрете да се погубвате с нож и вилица в ръка! Избягвайте обилното хранене и ако имате проблеми със сърцето! Подложете се на диета! Може да изпиете една-две чаши вино, а с ракията внимавайте! Намалете и цигарите!

Стрелец

С това, което сте замислили, лесно ще се справите. Помислете как да разширите дейността си! Избягвайте разгорещените спорове и хората, които са склонни към насилие! Вместо на дискотека или бар, заведете любимия човек на разходка сред природата! Това е ден за експерименти.

Козирог

Отстоявайте принципите си и бъдете готови да се борите, за да реализирате набелязаните цели! Съперниците си едва ли ще изплашите с груба сила, може да ги победите с хитрост. Мъжете, ако имат ново гадже, да не спират да се държат с нея мило и да я засипват с комплименти!

Водолей

Ако дълго време сте отлагали разрешаването на определен проблем, сега имате възможност да го направите. Станете гъвкави в мисленето и действията ви ще са продуктивни, ако се отпуснете и разчитате на своята изобретателност. Срещайте се с приятели и се забавлявайте!

Риби

Добре ще ви се отрази на настроението и дори на здравето една разходка сред природата. Може да слушате приятна музика, да медитирате, да се занимавате с автогенен тренинг, с йога или с Рейки. Това ще ви зареди с положителна енергия и ще ви освободи от стреса.

