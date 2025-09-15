Холивуд в краката на ученик. Оуен Купър влезе в историята

Звездата от хитовия сериал „Юношество“(Adolescence) Оуен Купър влезе в историята снощи, като стана най-младият актьор носител на награда „Еми“, предаде Daily Mail.

Купър, който е на 15 години, спечели наградата за най-добър поддържащ актьор за изпълнението си като Джейми Милър в сериалa на Netflix от четири епизода.

Сериалът взе общо осем награди. Стивън Греъм спечели в категориите актьорско майсторство и сценарий, в последната номинация заедно с Джак Торн. Наградата за най-добра поддържаща актриса отиде при Ерин Дохърти, а режисьорът Филип Барантини спечели в своята категория. Другите две награди бяха за операторско майсторство и кастинг.

Но именно историческата победа на Оуен завладя публиката, като холивудският елит аплодира на крака ученика от Уорингтън, докато той се качи на сцената, за да получи наградата си от Сидни Суини.

„Да стоиш тук е просто толкова сюрреалистично. Честно казано, когато започнах тези часове по драма само преди няколко години, не очаквах дори да бъда в Съединените щати, камо ли тук“, каза той в благодарствената си реч.

Купър продължи: „Но мисля, че тази вечер доказва, че ако слушаш, фокусираш се и излезеш от зоната си на комфорт, можеш да постигнеш всичко в живота“.

„Бях никой преди около три години. Сега съм тук. Ако слушаш, фокусираш се и излезеш малко от зоната си на комфорт, кого го е грижа, че ще се чувстваш малко неловко?“

Той триумфира над номинираните в неговата категория имена като Хавиер Бардем, Роб Делани, Питър Сарсгард, Бил Камп и партньорката си от „Юношество“ Ашли Уолтърс.

Дохърти посвети първата си победа на „голямата си сестра Грейс“ и каза, че „нямаше да е тук без нея“.

„Обичам те с цялото си сърце“, добави тя.

Режисьорът на сериала Филип Барантини грабна наградата за режисура на минисериал, антологичен сериал или филм.

Сериалът, който се фокусира върху ученика Джейми Милър, проследява историята му, когато е обвинен в убийството на съученичка, след като гледа онлайн крайно, изпълнено с ненавист към жените съдържание.

Купър вече е най-младият мъж, носител на награда „Еми“ в цялата 77-годишната история на събитието.

След победата си, той ще се качи директно на самолета, за да се върне на училище в сряда.

Учителите в средното му училище в Уорингтън дадоха на звездата седмица почивка, за да може да пътува до Холивуд за голямата вечер.

Част от подготовката включваше участие в предаването „Джими Кимел на живо“, където се пошегува с водещия за реакцията на съучениците си към славата му и дали ще бъдат залепени за телевизорите тази вечер, за да му стискат палци за победата. „Те няма да стоят будни до четири сутринта“, каза Оуен. „Честно казано, няма да го гледат така или иначе."

„Всички са гледали "Юношество", но всъщност не се вълнуват особено.“

НАГРАДИТЕ

Най- добър драматичен сериал: „Спешни случаи в Питсбърг“

Най- добър комедийен сериал: "Студиото"

Най- добър лимитиран сериал: "Юношество"

Най- добър главен актьор в драматичен сериал: Ноа Уайли, „Спешни случаи в Питсбърг“

Най- добра главна актриса в драматичен сериал: Брит Лоуър, "Разделение"

Най-добър поддържащ актьор в драматичен сериал: Трамел Тилман, "Разделение"

Най-добра поддържаща актриса в драматичен сериал: Катрин Ланаса, „Спешни случаи в Питсбърг“

Най-добър главен актьор в комедиен сериал: Сет Роугън, "Студиото"

Най-добра главна актриса в комедиен сериал: Джийн Смарт, "Хитринки"

Най-добър поддържащ актьор в комедиен сериал: Джеф Хилър, "Някой, някъде"

Най-добра поддържаща актриса в комедиен сериал: Хана Айнбиндер, "Хитринки"

Най-добър главен актьор, лимитиран сериал или филм: Стивън Греъм, "Юношество"

Най-добра главна актриса, лимитиран сериал или филм: Кристин Милиоти, „Пингвинът“

Най-добър поддържащ актьор, мини сериал или филм: Оуен Купър, „Юношество“

Най-добра поддържаща актриса, мини сериал или филм: Ерин Дохърти, „Юношество“.

