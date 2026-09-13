Холивуд в краката на ученик. Оуен Купър влезе в историята
Стана най-младият актьор носител на награда „Еми“
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Стана най-младият актьор носител на награда „Еми“
От HBO, Амазон и Нетфликс организираха за звездите маратон от купони
Култовият сериал спечели 12 статуетки "Еми" Пет години след старта си хитовият сериал "Игра на тронове" спечели най-важното отличие - "Еми". Това се...
Пет години след старта си хитовият сериал Game of Thrones ("Игра на тронове" - бел.ред.) спечели най-важната награда "Еми" на 67-мото връчване на нагр...
Сериалите "В обувките на Сатаната" (Breaking Bad) и "Модерно семейство" (Modern Family) спечелиха най-престижните отличия - съответно за най-добър дра...