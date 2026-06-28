Графа се разкри! Сподели голям гаф на сцената

Влади Ампов - Графа, свали всички маски и разкри душата си в специална книга "Графа Live". Тя събира историите зад най-емблематичните концерти в над 30-годишната му кариера. Вместо хронологичен разказ за живота си, музикантът избира да покаже какво се случва зад сцената – с всички успехи, трудни моменти и уроци.

"Това не е автобиография", каза Графа в интервю за "120 минути" по бТВ.

„Издателствата първоначално искаха да бъде точно такава формата, но аз им предложих да напишем книга за концертите и за това, което се случва около и зад тях, защото имаме много интересни истории, свързани с големите концерти и с не толкова големите, но емблематични в моята кариера“, разказа той.

Книгата не спестява и най-трудните моменти.

„Имал съм излизане на сцена преди около 20 години, когато бях пил повече алкохол. Загубих контрол над себе си и над гласа си. След това се чувствах много потиснат, че съм си позволил подобно нещо. Това беше един много ценен урок в живота, защото разбрах, че никога не трябва да си позволяваш да бъдеш непрофесионално настроен, когато излизаш на сцената“, призна музикантът.

Сред най-силните спомени в книгата е концертът му на националния стадион „Васил Левски“, свързан с баща му.

„По това време той се бореше с диагнозата си, беше в ремисия и този концерт му донесе много радост. На мен също“, сподели Графа.

Баща му има специално място и в самата книга с лично послание към сина си – текст, който музикантът определя като безценен.

След загубата му песните му придобиват нов смисъл.

„Когато пея „Ако има рай“, вече я чувствам по съвсем различен начин. Написах я през 2004 година и тогава не съм осъзнавал какво всъщност съм казал в нея. Сега я пея с послание към моя баща“, разказа той.

По думите му именно музиката създава най-силната връзка между артистите и публиката: „Песните вече не са мои. От момента, в който са написани, те са на хората. Те свързват живота си с тях – с щастливите моменти, но и с периодите, в които музиката им е помогнала да преодолеят трудностите.“

Графа си спомня и как през 2006 г. започва първото си национално турне – във време, когато концертният живот в България тепърва се възражда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com