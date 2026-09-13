Графа се разкри! Сподели голям гаф на сцената
Представи новата си книга "Графа Live“, която събира историите зад най-емблематичните му концерти
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Представи новата си книга "Графа Live“, която събира историите зад най-емблематичните му концерти
Графа предпочел планината пред морето, където със сигурност градусите са далеч по-високи
Концертите на Влади Ампов са на 27 и 28 ноември
World soul fusion излизат преди Влади Ампов на 27 септември в елитната зала "Скала" в британската столица Лондонската хит група World fusion излиза п...