Денят, когато всичко се променя. Черпят най-силните имена

На 1 септември всичко се променя

Започва църковната нова година и се поставя началото на земеделската нова година. И всичко това - под мощната закрила на един светец

Българската православна църква почита паметта на Свети Симеон Стълпник – един от най-известните подвижници на християнството. Празникът съвпада с началото на църковната нова година, наричана Индикт, и е наситен както с дълбок духовен смисъл, така и с богат пласт от български народни вярвания, ритуали и забрани.

Кой е Свети Симеон Стълпник?

Свети Симеон живее през IV–V век в Сирия. След години на аскетичен живот, той избира необичаен път – постоянен престой върху висок стълб, където живее в пост и молитва почти 40 години. Стълпът символизира стремежа към небето и отказ от земните изкушения. По време на живота си той се превръща в духовен авторитет, към когото прииждат хора от цялата Византийска империя.

Народни вярвания в България

В народната традиция 1 септември се приема за начало на новата земеделска година. Празникът е известен с името Симеон Стълпник, Симеон орач или Симеон оратник – имена, които ясно свързват деня с началото на есенната сеитба. В някои региони казват:

„Каквото направиш на Симеон, такъв ще ти е трудът цяла година.“

Символиката е силна – светецът е възприеман като покровител на земеделците, сеитбата и плодородието.

Традиции и ритуали

Не се дава нищо назаем, не се изнасят продукти от дома – вярва се, че с тях се изнася и плодородието.

Жените не предат, не тъкат, не перат и не мият, за да не се "заплете" берекетът.

В някои части на България не се пали огън – вярва се, че така ще се предпазят нивите от пожари.

В дома се приготвя обредна питка, често без квас, и се разчупва за здраве и благополучие.

Земеделците осветяват семената за посев в църква, за да бъде плодородна годината.

Какво е забранено?

Денят е сред т.нар. „забранени дни“ – смята се, че всяка тежка работа в този ден „заключва“ успеха.

Особено внимание се обръща на жените – бременните и кърмещите не трябва да вършат никакъв труд, за да не навредят на себе си и детето.

Вярва се също, че ако се скара човек на този ден, такава ще му е годината – пълна с раздор.

Ден на преход

Свети Симеон Стълпник стои на границата между лятото и есента, между старата и новата църковна година. Денят носи в себе си идеята за ново начало, но и предупреждение: каквото посееш – такова ще пожънеш. И в буквален, и в преносен смисъл.

Почитан както от Църквата, така и от народа, Симеоновден остава един от най-дълбоко вкоренените празници в българския духовен календар – ден на вярата, надеждата и уважението към земята и труда.

Кой празнува имен ден

Симеон Стълпник е символ на стоицизъм, сила и воля. На Симеоновден празнуват най-силните имена: Симеон, Симеона, Симона, Мони, Моника, Симчо, Симо, Симана (по-рядко срещано)

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com