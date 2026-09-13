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Днес не давайте нищо назаем!

Днес не давайте нищо назаем!

На 3 февруари православната църква почита Свети Симеон Богоприимец и Анна пророчица. Традицията повелява на Симеоновден да не се дава назаем и да не с...

03 февруари | 7:18
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