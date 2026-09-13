Внимание на Симеоновден: Това не бива да излиза от дома ви
На 1 септември започва църковната година, а народният календар свързва деня с първата бразда, берекета и благополучието на дома
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На 1 септември започва църковната година, а народният календар свързва деня с първата бразда, берекета и благополучието на дома
Скандалите са забранени
Имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, Мона, Марта
Имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, Мона
Според фолклорната традиция на 3 февруари е зимният Симеоновден
Днес празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, Мона, Марта
Нищо не се дава назаем на този ден и нищо не се изнася от къщата
Имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, Мона, Марта
Летният Симеоновден бележи прехода от лято към есен
На 3 февруари православната църква почита Свети Симеон Богоприимец и Анна пророчица. Традицията повелява на Симеоновден да не се дава назаем и да не с...
На 1 септември православната църквата отбелязва Симеоновден. Християнският празник е в чест на Свети Симеон Стълпник и неговата майка Света Марта. Си...
На 1 септември православната църквата отбелязва Симеоновден. Християнският празник в чест на св. Симеон Стълпник и неговата майка Св. Марта. Симеонов...