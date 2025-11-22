Дъжд от пари за 6 зодии по китайския хороскоп. Голямата изненада

23 ноември ви носи онова, за което сте готови, а не това, което гоните. Парите идват чрез разговори, точен момент, подкрепа, прости решения или чрез закъснял напредък, който най-накрая се проявява, според Your Tango.

Маймуна (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Казвате правилното нещо в точния момент и това води до нещо осезаемо – например плащане, което най-накрая се освобождава, или разговор, който отваря нова врата.

Глиган (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

Финансовият късмет в неделя идва чрез подкрепата и щедростта на други хора или чрез признание, което не сте поискали.

Някой може да ви даде съвет или шанс, който мигом ви сваля тежест от плещите.

Змия (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Нещо, което е изглеждало заплетено, най-сетне се отпушва. Финансов план се изяснява, възможност се появява отново или някой ви дава информацията, от която сте имали нужда, за да продължите напред.

Петел (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Жадували сте стабилност и неделя ви дава вкус от нея. Във финансов план може да финализирате нещо, да решите проточен проблем или да премахнете малък разход, който ви носи незабавно облекчение.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

По-решителни сте и тази решителност определено се отплаща. Може да договорите нещо, да представите идея или просто да предприемете действие по нещо, което сте отлагали – и това да проработи отлично.

Кон (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Неделя се усеща като финансово нулиране. Нещо, което ви е напрягало – сметка, план или срок – започва отново да има смисъл.

Може да получите новина или малка възможност, която ви дава мигновено разтоварване.

