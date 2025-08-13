Бяла Луна в Лъв. Време е да отворим сърцата си

В астрологията има едно специално място, което мнозина наричат

„точка на светлината“ - Бялата Луна.

Тя не е физическа планета, а фиктивна точка, която показва нашата връзка със светлинните енергии и висшите сили.

Когато е в Лъв, тя отваря вратата към най-чистата и най-ярката слънчева енергия.

Тя е огънят в неговата благородна, възвишена форма. Бялата Луна се движи през Зодиака на всеки седем месеца, сменяйки знаците и носейки със себе си възможността за растеж, вътрешно пречистване и защита от по-висши сфери.

Всяко преминаване на Селена (друго име на Бялата Луна) през даден знак е като пътешествие на душата – възможност да се свържем с вътрешната си светлина и да получим подкрепата на Вселената, но само ако действаме от доброта, искреност и в съответствие с качествата на този знак.

Бялата Луна не просто „раздава“ награди – тя възнаграждава усилията.

Тя ни дава възможност да подчертаем най-красивите черти на знака, в който се намира, а планетите, които са в този знак в нашата натална карта, получават допълнителна вълна от положителна енергия.

Ако действаме в съответствие с тези енергии (например грижовни и обгрижващи, когато е в Рак, или проявяваме смелост, когато е в Овен), получаваме невидима подкрепа и защита.

За тези, които познават рождената си карта, Бялата Луна е символ на Ангела Хранител.

За да усетите неговата близост, предприемете действия, съответстващи на знака, в който се намира той във вашия личен хороскоп, пише zajenata.bg.

Когато пътят на Селена преминава през зодия Лъв, е време да отворим сърцата си – да дарим любов без очаквания, да проявим благородство, да споделим творческия си дар и да вдъхновим другите да творят и да живеят живота пълноценно.

Лъвът е сърцето на целия Зодиак, мястото, където Слънцето, символът на живота и златното благородство, царува в пълния си блясък.

